Veja 5 estratégias atemporais para o sucesso do seu restaurante

O cenário pós-pandemia pode ser assustador, principalmente, para aqueles estabelecimentos que foram duramente afetados pelas medidas de contenção da covid-19. Neste contexto, a analista do Sebrae, Eveline Barbosa, destaca a importância da gestão do negócio para uma trajetória de sucesso.

Eveline Barbosa Analista do Sebrae/CE “As empresas tiveram que se deparar com o fechamento por um período, com isso houve a demissão de funcionários e a diminuição do fluxo de venda. Neste momento, uma boa gestão de negócio é o diferencial que você precisa para manter e crescer o seu estabelecimento”

Por isso, reunimos dicas e informações que vão ajudar a garantir resultados excelentes para o seu restaurante.

Focar em gestão

Eveline Barbosa ressalta que a qualidade dos pratos e o atendimento ao cliente são fundamentais. No entanto, os profissionais precisam investir em gestão, pois, segundo ela, uma boa gestão pode transformar a realidade de uma empresa.

Para isso, a internet pode facilitar as pesquisas e os conhecimentos básicos nos quesitos estruturais, financeiros e organizacionais, mas um profissional especialista também pode fazer a diferença. Afinal, um bom plano de negócios, por exemplo, pode minimizar riscos e evitar imprevistos nas etapas do processo de construção e consolidação da marca.

Cenário de risco

Uma má gestão vai impactar diretamente no futuro do negócio, por isso é necessário ter atenção aos erros. Segundo a analista, a recomendação é analisar as possibilidades e os cenários que apontem risco para o negócio, além de organizar os objetivos do empreendimento.

Eveline Barbosa Analista do Sebrae/CE “Não ter o controle financeiro, não ter gestão de estoque e não ter ficha técnica padrão vai impactar diretamente no lucro. Muitos empresários tem a sensação que trabalha muito, mas não sai do local. Justamente, porque não sabe para onde está indo o dinheiro.”

Invista na presença digital

Eveline destaca também a importância da propaganda na hora de estabelecer a visibilidade de um negócio. Por isso, é preciso investir, com responsabilidade, na divulgação da marca.

Eveline Barbosa Analista do Sebrae/CE “É preciso olhar com atenção para as ações de presença digital, pois é necessário harmonizar a missão da empresa com o público que pretende atingir. Por isso, veja qual a melhor mídia o seu público-alvo vai estar”

No entanto, não é apenas divulgar o produto, mas direcionar para o público certo. Segundo a analista, é preciso conhecer muito bem quem é o consumidor final daquele restaurante para que as estratégias de marketing possam ser utilizadas de forma mais útil.

Boas práticas de higiene

Estamos vivendo uma crise sanitária e por algum tempo ainda teremos que nos preocupar com qualquer risco de contaminação em massa. Dessa forma, Eveline analisa que a atenção do empresário deve apresentar ao cliente um ambiente seguro e tranquilo.

Eveline Barbosa Analista do Sebrae/CE “Boas práticas de higiene é mais do que necessário neste novo cenário, mostre para o cliente o que está fazendo por ele e para todos que compõem a sua empresa.”

Estabeleça metas

A receita de sucesso para um restaurante é alinhar paixão com estratégia e planejamento. Por isso, a analista do Sebrae ressalta a necessidade elaborar metas de curto, médio e longo prazo. Pensar no futuro do seu negócio é o que pode te levar até ele com mais qualidade e responsabilidade.

“É fundamental ter planejamento das ações, definir onde estou e onde quero chegar, além do que fazer pra chegar no objetivo”, destaca Eveline Barbosa.