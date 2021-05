Semana do MEI 2021: evento traz tendências e oportunidades para pequenos negócios

Microempreendedores individuais (MEI) terão a oportunidade de participar de oficinas práticas e palestras com especialistas para quem deseja abrir ou crescer o próprio negócio. O evento online será realizado pelo Sebrae, entre os dias 10 e 14 de maio, gratuitamente.

A “Semana do MEI” terá a participação de 45 palestrantes, entre especialistas da entidade e convidados. O tema da edição deste ano é “Uma nova visão para o futuro do seu negócio”.

A principal atração do evento será o influenciador digital e escritor, Rick Chester, que participará no último dia com a palestra de encerramento “Pega a Visão”.

A inscrição para a Semana do MEI 2021 será através do site do Sebrae.

Conteúdo da Semana do MEI 2021

Ao longo da semana, os inscritos na Semana do MEI terão a oportunidade de participar de uma jornada de conhecimento para encontrar inspiração para empreender, além de conhecer tendências e oportunidades de negócios.

A programação nacional tem a colaboração de unidades regionais do Sebrae, sempre com atividades práticas no período da manhã e lives com dicas durante a tarde.

De acordo com a coordenadora do evento, Renata Malheiros, os assuntos do 1º dia tem foco no momento de crise enfrentado pelos empreendedores. “Vamos começar tratando de inteligência emocional, motivação, resiliência e criatividade, com apoio de especialistas”, contou.

A equipe do Sebrae estará disponível no dia 15 para orientar os empreendedores na organização das contas, como fazer o dinheiro render e estratégias financeiras. A ganhadora do prêmio ‘Mulheres que transformam’, da XP, Bia Santos, abordará o tema educação financeira.

No último dia, serão oferecidas oficinas para ajudar a vender mais, com foco no mercado digital, com convidados do Facebook, HostGator (multinacional de hospedagem de sites) e da Kyte (plataforma online de vendas).

Aprendizado à distância

Na opinião da analista do Sebrae Pollyana Dietz Ferreira, o formato online deve possibilitar uma maior participação e interatividade com os microempreendedores individuais em todo país.

“A maior parte desses conteúdos ficará disponível gratuitamente no Portal Sebrae após o término do evento, além de um time de especialistas em nossos canais de atendimento preparados para orientar os MEI e todos os que desejam empreender”, afirmou.

Além disso, a analista do Sebrae, Graziele Vilela, explica que os participantes vão aprender ainda sobre como vender melhor pela internet, usar as redes sociais a favor do negócio, além de conhecer mais sobre ferramentais digitais.

“O grande diferencial deste ano é que será um evento com conteúdos mais voltados para a prática. Levaremos temas que auxiliem os MEI no dia a dia, já que eles atuam praticamente sozinhos”, ressalta.

Vantagem dos microempreendores no Brasil

Atualmente, existem 11,3 milhões de microempreendedores individuais em atividade no país. De acordo com o último Perfil do MEI, elaborado pelo Sebrae, 76% possuem o empreendedorismo como única fonte de renda e apenas 2% eram empreendedores formais antes de se tornar MEI.

Entre as vantagens dos microempreendedores estão a possibilidade de vender ou prestar serviços para o governo, ter um Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), acesso a produtos e serviços bancários, como crédito.

Quanto aos benefícios, o MEI possuem direitos previdenciários, a aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade, entre outros.