Inscrições para Mestrado e Doutorado em Direito Constitucional da Unifor terminam nesta sexta (25)

Com inscrições abertas até esta sexta-feira (25), o Programa de Pós Graduação em Direito Constitucional da Unifor está selecionando alunos para os cursos de Mestrado e Doutorado. As inscrições podem ser feitas de forma on-line, pelo e-mail ppgd@unifor.br. O resultado da primeira etapa da seleção está previsto para ser divulgado no dia 30 de junho.

Com qualidade reconhecida em todo o País, o programa é legitimado principalmente pelos alunos, professores e egressos. Cecília Rabelo, atualmente presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais (IBDCult), fez o curso de mestrado em 2015 e conta que até hoje colhe frutos na vida profissional.

"Foi um sonho realizado, sempre quis fazer o mestrado na Unifor. Saí de lá com uma bagagem imensa, fiz excelentes amigos, tive acesso a um conhecimento vasto, a professores extremamente qualificados e o que eu posso dizer é que de fato fez e até hoje faz diferença na minha vida profissional", relata a advogada.

Legenda: Cecilia Rabêlo é presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais (IBDCult), advogada, mestra em Direito Constitucional pela Unifor e especialista em Gestão e Políticas Culturais pela Universidade de Girona/Espanha Foto: Divulgação

Não é para menos: O programa configura-se como um dos melhores do País, com conceito 6 na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), atraindo estudantes de outros estados em função de sua qualidade. Atualmente, apenas oito universidades brasileiras atingiram essa avaliação, que considera o desempenho dos cursos de acordo com padrões internacionais de excelência.

Foi ao descobrir isso, que Lívia Ximenes, advogada do Grupo M Dias Branco e egressa do Doutorado em Direito Constitucional, decidiu fazer o curso. "As aulas foram muito frutíferas, eu tive vários debates de alto nível intelectual. Além disso, também temos a chance de participar de grupos de pesquisa, que ajudam muito no desenvolvimento profissional do acadêmico em Direito", destaca Lívia Ximenes.

Para o professor Antonio Jorge Pereira Jr, que leciona nas turmas de Mestrado e Doutorado, os alunos selecionados farão parte de um programa que visa construir conhecimento jurídico de forma qualificada. "É uma satisfação muito grande fazer parte dessa equipe, a única da região norte e nordeste com nota 6 na Capes. Os mestrandos e doutorandos que ingressarão na Unifor estarão conosco na aventura de construir um conhecimento altamente qualificado na área do Direito Constitucional", revela o docente.

Os docentes são grandes protagonistas do Programa de Pós Graduação em Direito Constitucional. Marcus Vinicius Rebouças, mestrando, conta que o corpo de professores foi um dos fatores decisivos para a realização do curso. "Eu escolhi cursar o mestrado aqui na Unifor pelo corpo docente super qualificado e pela sua nota na CAPES, nota 6. Estou muito feliz em fazer parte do programa, já aprendi muito e sei que tenho muito a aprender”, conta o aluno do Mestrado.

O PPGD oferta 40 vagas, sendo 20 para Mestrado e 20 para Doutorado. No ato da inscrição, os candidatos devem escolher entre duas áreas: Direito Constitucional Público e Teoria Política ou Direito Constitucional nas Relações Privadas. As aulas acontecem no formato híbrido, com semestres presenciais e remotos de forma intercalada.

Para quem é aluno, o aprendizado sempre vai além do campo profissional: Francisco Thiago Pinheiro, mestrando, Advogado da União e Delegado Estadual da Associação dos Advogados da União (ANAUNI), também conta como o curso tem sido engrandecedor.

"O aperfeiçoamento do conhecimento fez com que eu enxergasse minha atividade profissional de uma forma diferente. Isso me ajudou bastante nas relações profissionais e sobretudo na forma de pensar na minha atuação. Outro ponto muito positivo foi a questão da oratória, dentro do Mestrado existe a demanda de você estar sempre falando e expondo temas, o que me ajudou bastante", relata o advogado.

Serviço

Seleção para Mestrado e Doutorado em Direito Constitucional da Unifor

Acesse o edital R Nº 23/2021

Inscrições: até esta sexta-feira (25)

Mais informações: ppgd@unifor.br