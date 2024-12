'Vovó do crime' é detida após série de furtos, mas será liberada; entenda o caso

Conhecida como ‘vovó do crime’, uma mulher de 63 anos foi detida na manhã deste sábado (21), em São Paulo. Ela é suspeita de cometer uma série de furtos em comércios da Baixa Santista. As informações são do g1.

A idosa, que não teve a identidade divulgada, foi conduzida ao 7º Distrito Policial, onde prestou depoimento. Contudo, será liberada porque não houve flagrante.

Como foi a detenção

A abordagem policial ocorreu no instante em que a suspeita desembarcava do ônibus. Segundo o portal, a ‘vovó do crime’ foi localizada após denúncia de um passageiro do transporte coletivo.

Conforme a Polícia Militar, a detida estava em posse de uma sacola vazia, supostamente usada para guardar objetos furtados.

O que a 'vovó do crime fez'

Os crimes dos quais a suspeita é acusada foram registrados pelas câmeras de segurança dos estabelecimentos. São eles:

Furto em uma doceria localizada em São Vicente, no último domingo (15);

Furto em uma loja de conveniência situada em um posto de combustível na Praia Grande, na segunda-feira (18);

Furto de um celular em uma cafeteria localizada em Santos, na quarta-feira (18).

