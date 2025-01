O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) repreendeu magistrados nesta semana após um caso inusitado em dezembro de 2024. Em uma ação de desapropriação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a juíza Karina Dusse utilizou um meme do Homem-Aranha para explicar uma "confusão" no processo.

Tudo aconteceu porque Karina recebeu um ofício da 1ª Vara Federal, mas que na verdade era destinado à 3ª Vara Federal de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Nesse contexto, ela inseriu no documento uma imagem de três Homens-Aranha se apontando mutuamente como impostores, uma referência à confusão na destinação da correspondência.

Legenda: Trecho do processo redigido pela juíza Karine Dusse Foto: Reprodução

Na terça-feira (21), o TRF-2, que atua no Rio de Janeiro e Espírito Santo, recomendou aos juízes "prudência” e “parcimônia” no uso de informalidades em processos jurídicos. A certidão foi assinada pela corregedora Leticia de Santis Mello, sem citar o nome de Karina.

“Ainda que seja importante eliminar a excessiva formalidade em todas as comunicações do Poder Judiciário e assegurar que a linguagem utilizada seja simples e acessível à sociedade em geral, devem ser evitados elementos que possam suscitar dúvidas quanto à seriedade e decoro dos magistrados”, destacou a orientação, obtida pela CNN.

Origem do meme

A foto utilizada no ofício é uma recriação do meme original, que vem do episódio “Dupla Identidade” da série animada “Homem-Aranha”, de 1967. Na trama, Peter Parker enfrenta um ator chamado Charles Cameo, que se fantasia de "amigão da vizinhança" e sai por Nova York cometendo crimes.

O meme se tornou popular em 2011 e é utilizado em contextos de confusão e ironia, ou quando dois ou mais elementos similares são comparados entre si. A versão que apareceu no processo substitui o herói dos anos 1960 pelas três versões do personagem nos cinemas, vividas pelos atores Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland.

Legenda: Diferentes formas que o meme do Homem-Aranha foi usado ao longo dos anos Foto: Reprodução/Redes Sociais

