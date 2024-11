Quadrilha que manteve Luciana Curtis refém por 12 horas responderá por sequestro, roubo e extorsão

Os três criminosos que sequestraram a modelo Luciana Curtis, 47, o marido dela, o fotógrafo Henrique Gendre, e a filha caçula do casal, de 11 anos, irão responder pelos crimes de sequestro, extorsão e roubo, segundo a Polícia Civil de São Paulo. As informações são do g1.

A quadrilha, que ainda não foi identificada, abordou a família na noite da última quarta-feira (27), quando o casal e a filha saíam de um restaurante no Alto da Lapa, bairro nobre da capital paulista.

O grupo criminoso manteve os três reféns por 12 horas em um cativeiro na Brasilândia, bairro que também está localizado na Zona Norte de São Paulo. Eles foram liberados às 10h30 da quinta-feira (28) em um bairro próximo ao cativeiro e caminharam até conseguir pedir ajuda.

A ausência de Luciana, Henrique e da filha caçula foi sentida ainda na manhã da quinta-feira pela filha mais velha do casal, que percebeu que os familiares ainda não tinham chegado em casa e avisou a um tio, que contatou as autoridades.

Segundo a polícia, a quadrilha ainda roubou o carro do casal, um GWM Hawai avaliado em mais de R$ 200 mil, e também fez transferências das contas bancárias das vítimas. O valor do dinheiro roubado ainda não foi confirmado pelo casal.

Quem é Luciana Curtis

Paulistana e filha de um inglês com uma brasileira, Luciana Curtis é uma das modelos internacionais mais reconhecidas do mercado. Ela tem uma das carreiras mais duradouras no Brasil e exterior e possui um longo contrato com a agência Ford Models, uma das maiores do mundo.

A trajetória dela no mundo na moda começou na década de 1990, quando Luciana tinha 14 anos. Ela foi abordada por um olheiro da Ford em uma matinê, que a convidou para ser modelo. À imprensa, Curtis já afirmou que a profissão nunca foi um sonho.

"Minha mãe é professora de história, meu pai era corretor de seguros, nunca imaginei trabalhar com moda. Foi assim, e eu me encontrei", disse à revista Marie Claire, em entrevista publicada em setembro deste ano.

Em pouco tempo, a beleza de Luciana ganhou destaque e, em 1993, veio a primeira vitória. Nesse ano, ela conquistou o primeiro lugar na final brasileira do "Supermodel of the World", uma competição promovida pela Ford Models.

Nos anos seguintes, ela estrelaria capas de revistas, como Capricho, Cosmopolitan e Glamour. Mas foi em 2001 que um dos grandes marcos da carreira de Luciana aconteceu: a modelo aceitou ser o rosto da marca Revlon, e rumores apontam que ela ganhou US$ 1 milhão para fazer a campanha.

Luciana é casada há mais de 20 anos com o fotógrafo Henrique Gendre, com quem tem duas filhas. Por conta da carreira, ela precisou sair do Brasil e mora há nove anos em Nova York.