Polícia diz que autor de ataque a creche em Blumenau agiu sozinho

A Polícia Civil de Santa Catarina disse que o homem que matou quatro crianças em uma creche de Blumenau agiu sozinho. A conclusão veio após a perícia do celular do assassino, segundo afirmou o delegado-geral catarinense, Ulisses Gabriel, nesta segunda-feira (10). As informações são do g1.

O criminoso está preso preventivamente desde o dia do crime. Ele se entregou no batalhão da Polícia Militar logo depois do ataque, na quarta-feira (5). O homem é investigado por quatro homicídios qualificados e quatro tentativas de homicídio qualificadas.

Segundo o delegado Ronnie Esteves, o assassino disse em depoimento que foi influenciado. "Ele cita uma pessoa e essa pessoa já foi identificada, será ouvida, mas não apresenta nada. Só cita que vinha sendo perseguido, ameaçado por essa pessoa a praticar um massacre em escola".

O delegado-geral divulgou que os policiais pretendem ouvir todas as pessoas na investigação entre esta segunda e terça (11). Além disso, foi solicitado exame de sangue para descobrir se o criminoso estava sob efeito de drogas no momento que invadiu a escola.

No dia do ataque, a Polícia Civil descartou que o crime tenha sido estimulado por um jogo online, informação que circulava nas redes sociais.

Ataque a creche

O crime aconteceu na última quarta-feira (5). As crianças estavam no parquinho da creche quando foram atacadas. O assassino teve a prisão preventiva decretada na quinta-feira (6), após passar por audiência de custódia.

A Polícia de Blumenau trata o caso como "isolado". Os investigadores pediram ainda na quarta a quebra de sigilos telefônicos e telemáticos do criminoso e devem fazer uma análise do perfil psicológico dele.

O assassino tem ao menos quatro passagens anteriores pela Polícia: uma por brigar em uma boate, em 2016; uma por portar cocaína, em 2022, e duas por esfaquear o padrasto e um cachorro, em 2021 e 2022, respectivamente.