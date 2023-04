Irmã de mulher que morreu após descer em tobogã lamenta acidente: 'minha melhor amiga se foi'

Adriana Cerri, irmã da professora que morreu após descer de um tobogã com o filho, em um parque de diversões de São Roque (SP), no último sábado (8), divulgou uma homenagem à vítima nas redes sociais. As informações são do g1.

O corpo de Luciana Morgado Cerri Teixeira, de 42 anos, será sepultado nesta segunda-feira (10) em Campinas(SP), onde a vítima morava e trabalhava.

Conforme a publicação de Luciana, o domingo (9) se tornou o dia mais triste e difícil da vida dela.

"Um pedaço de mim se foi, minha melhor amiga se foi, minha alma gêmea se foi, minha irmã querida e tão amada se foi... Eu te amarei eternamente e você sempre estará viva no meu coração. Vou cuidar dos seus, dos nossos e de tudo o que você amou intensamente até o fim. Logo vamos nos encontrar, me espere, minha flor (como você me chamava, 'flor')", postou Adriana Cerri.

O filho de Luciana, de 7 anos, sofreu lesões no rosto e foi transferido ao Hospital São Francisco, onde está internado. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

Legenda: Irmã de mulher que morreu após descer de tobogã em parque de São Roque publica homenagem nas redes sociais Foto: Reprodução / Instagram

O acidente

Luciana Cerri estava com o filho no colo quando eles foram arremessados. O brinquedo foi interditado pela Polícia Civil de São Roque, que investiga o caso como "morte suspeita e lesão corporal".

Nas redes sociais, o perfil do Ski Park publicou uma mensagem informando que o parque se manteve fechado neste fim de semana por luto.

A escola onde a vítima trabalhava, em Campinas, publicou uma homenagem à "Tia Lu", "como era conhecida carinhosamente pelos alunos, família e colegas de trabalho". "Uma professora, um ser humano incrível, fenomenal!", diz o texto.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, equipes das Polícias Civil e Técnico-científica foram até o local para realizar "os exames de praxe".

Segundo o site do parque, a tarifa para usar o tobogã é R$ 15. “Com opções de pistas individuais de 350m de extensão, com ou sem obstáculos, o tobogã é uma aventura imperdível, nele você escolhe sua pista favorita e embarca na aventura”, diz a descrição da atração.