Órgãos de Arthur Singer serão doados, afirma mãe

Pelas redes sociais, a mãe do cantor 'teen' Arthur Singer, de 13 anos, afirmou que vai liberar os órgãos do adolescente para doação. Ele morreu em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC) na última quarta-feira (6). O enterro ocorreu nesse sábado (8).

O jovem ficou conhecido nacionalmente por participar do programa Canta Comigo Teen, da Record. Arthur também era ator e unia as duas artes em musicais no teatro e no streaming, como a Netflix.

Ao g1, ela informou, ainda, que o ato serve para incentivar que outras pessoas o repliquem. “Gostaria que vocês soubessem que meu filho é um doador de órgãos, se é para ter uma divulgação, que tenha uma positividade. Para as pessoas entenderem o quanto é importante a doação de órgãos”, disse a mãe Meyre Adrian.

Doença inesperada

Como ela explica, a família não desconfiava da condição do garoto porque ele nunca se queixou de dores na cabeça. Apenas depois de Arthur passar mal é que os médicos descobriram a má formação no cérebro.

“O meu filho provou que é uma criança espetacular. E tudo o que ele conquistou, tudo o que foi dito, diz respeito a apenas ele mesmo. Ele conquistou, ele fez, ele fez acontecer. Ele foi precoce em tudo, ele tinha pressa de viver. E ele viveu exatamente tudo aquilo que planejou. Então, o nosso coração é de gratidão. Tristeza sim, saudade sim, mas muita gratidão”, publicou Meyre nas redes sociais

“Nenhuma mãe gosta de deixar o seu filho em qualquer lugar que seja. Em um cemitério então menos ainda. Eu quero agradecer todo o apoio. Nós fomos amparados, e não soltaram as nossas mãos. Eu quero agradecer a minha família, que é maravilhosa, os meus pastores, as minhas igrejas, os amigos do Arthur, e pessoas que nos conheciam há pouco tempo porque ouviram dizer sobre o que tinha acontecido”, completou.