Damares Alves tinha bunker com cofre para armas e isolamento acústico em Ministério, diz site

Um bunker com cofre para armas e isolamento acústico foi encontrado a poucos metros do gabinete que era ocupado até 2022 pela ex-ministra e hoje senadora Damares Alves. A descoberta foi feita por funcionários do Ministério dos Direitos Humanos do governo Lula, de acordo com o portal Metrópoles.

A sala, também com fechadura eletrônica e paredes reforçadas, passou por uma reforma no valor de R$ 17 mil. A obra foi solicitada em abril de 2021 pelo policial rodoviário federal Marco Aurélio Baierle, que fazia a segurança de Damares Alves, ao chefe de gabinete da então ministra.

Foram feitas sete condições para a nova sala, incluindo:

isolamento acústico

fechadura digital biométrica

saída de ar-condicionado independente

cofre para guardar armas e documentos

fragmentadora de papel

A obra foi aprovada em maio e concluída no início de 2022. Durante as obras, o policial rodoviário federal ainda pediu que o isolamento acústico impedisse que sons dentro da sala (no “nível de fala”) fossem escutados fora dela.

Depois que a sala foi entregue, Baierle reclamou do isolamento sonoro. “Informamos que os sons externos estão audíveis no interior da sala, o que não atende ao solicitado”, disse em fevereiro, conforme os documentos obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação.

O setor de Logística do Ministério respondeu que o serviço foi feito dentro das capacidades da Pasta.

Questionada pela reportagem, a ex-ministra Damares Alves respondeu que a sala ajudou a proteger sua vida porque recebia constantes ameaças por sua atuação.

“A referida sala foi adequada, em cumprimento à orientação do Ministério da Justiça, para que os policiais federais pudessem armazenar seus equipamentos de segurança, bem como realizar as atividades necessárias a fim garantir a devida segurança à então ministra”, afirmou.