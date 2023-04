O que se sabe até agora sobre ataque em hospital com esfaqueamento de sete pessoas no interior de SP

Na última quinta-feira (6), um homem esfaqueou sete pessoas em um hospital em Américo Brasiliense, interior de São Paulo. O agressor foi morto pela Polícia Militar em ação policial e as sete vítimas se encontram fora de risco de vida.

De acordo com a Polícia, um "surto" teria motivado o ataque. O agressor era usuário de drogas e, antes de dar entrada no hospital, havia se envolvido em confusão em uma igreja.

Ataque em hospital

O boletim de ocorrência relata que o autor chegou no hospital desorientado e atacou a recepcionista e outros funcionários enquanto ainda fazia a ficha para dar entrada no pronto atendimento. Na saída da emergência, ele encontrou uma mulher de 42 anos, a atacou com uma faca e a fez de refém.

Quando a polícia o encontrou, ele estava com a faca no pescoço da refém. Em um momento, ele tentou atacar e ela conseguiu se desvencilhar. Foi quando a PM efetuou o tiro para conter o agressor, que acabou sendo fatal.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e morte decorrente de intervenção policial. As informações são do G1.

Quem são as vítimas?

As vítimas são duas mulheres, uma de 32 e outra de 47 anos, e cinco homens, de 42, 43, 48, 53 e 54 anos. Eles são pacientes e funcionários do hospital e, segundo a polícia, ninguém corre risco de vida.

A refém é uma enfermeira de 42 anos, que não teve ferimentos. Cinco pessoas estão internadas no hospital da Unimed e dois estão internados no hospital São Francisco.