Furto de 56 ovos de Páscoa e chinelos termina com pancadaria em supermercado no RJ; veja vídeo

Três mulheres e três adolescentes foram flagradas tentando sair de supermercado com 56 ovos de páscoa e três pares de chinelo na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. O caso ocorreu na última terça-feira (4) e terminou com um prejuízo de R$ 3.476,10.

Elas colocaram os itens em bolsas de mercado e foram abordadas na saída, mas iniciaram uma confusão com os seguranças da loja Guanabara. Todas foram levadas ao 19º DP. As informações são do g1.

As mulheres, Luara Aguiar Martins de Melo, de 18 anos, Larissa Yanka Rodrigues da Silva, de 20, e Thaynara Miranda da Silva, de 21, tiveram a prisão convertida de flagrante para preventiva nessa quinta-feira (6).

A juíza da audiência de custódia considerou que elas roubaram a loja e corromperam as menores de idade. As adolescentes foram levadas à Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente.

Uma das presas, Thayanara, estava fazendo aniversário no dia da prisão. Ela tentou também alegar prisão especial, pois é aluna do curso de Direito, mas a medida só vale para quem tem diploma.

Outra das mulheres, Larissa Yanka, tem duas passagens na Polícia por roubo. Luara não possuía antecedentes criminais.