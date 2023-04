Professora que socorreu crianças em ataque a creche sofre infarto e passa por cirurgia

Uma das professoras que ajudou a socorrer crianças durante o ataque a creche em Blumenau, Santa Catarina, teve um infarto e teve de ser internada. Conforme Patríci Kasburg, assessora jurídica da Creche Cantinho Bom Pastor, Alaide, de 60 aos, passou mal na quinta-feira (6) e foi ao hospital às pressas.

Ela passou por uma cirurgia para introduzir um cateter no coração. Segundo os médicos, o infarto da docente se deu após um "estresse pós-traumático muito grande". As informações são do O Globo.

O ataque em Blumenau deixou quatro crianças mortas e cinco feridas. As vítimas foram Bernardo Cunha Machado, de 5 anos, Bernardo Pabst da Cunha e Enzo Marchesin, ambos de 4 anos, e Larissa Maia Toldo, de 7.

O crime

O assassino, que tem 25 anos de idade e estava armado com uma machadinha, foi ao quartel da Polícia Militar pouco depois de cometer o crime, na quarta, e se entregou, sendo preso em flagrante logo em seguida.

Ele deve responder por ao menos quatro homicídios triplamente qualificados e quatro tentativas de homicídios triplamente qualificados.

A Polícia de Blumenau trata o caso como "isolado", mas ainda o apura. Os investigadores pediram ainda na quarta a quebra de sigilos telefônicos e telemáticos do criminoso e devem fazer uma análise do perfil psicológico dele. Além disso, a Delegacia de Repressão a Crimes de Informática tenta descobrir se o crime foi planejado online.

O assassino tem ao menos quatro passagens anteriores pela Polícia: uma por brigar em uma boate, em 2016; uma por portar cocaína, em 2022, e duas por esfaquear o padrasto e um cachorro, em 2021 e 2022, respectivamente.