Motorista embriagado atropela agente de trânsito e fiéis durante procissão no RS; confira vídeo

Um motorista, de 25 anos, foi preso por dirigir sob efeito de álcool após atropelar um agente de trânsito e se chocar com um grupo de religiosos em Santo Ângelo, cidade no Noroeste do Rio Grande do Sul, na noite desta sexta-feira (7). Pelo menos duas pessoas ficaram feridas durante a procissão.

O teste de bafômetro do homem indicou a concentração de 1 miligrama de álcool por litro de ar expelido. Ainda assim, o motorista foi liberado após pagar fiança de R$ 3 mil. As imagens foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiro e as informações são do portal g1.

O homem, que não teve a identidade divulgada, permaneceu em silêncio na delegacia. Após a liberação, a Polícia Civil deve investigar o caso.

O Código de Transito Brasileiro (CTB) estabelece que dirigir sob a influência de álcool é considerado como infração gravíssima.

Além disso, é crime de trânsito quando o motorista dirige com concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar. Ou seja, mais do que o triplo do caso de Santo Ângelo.

Vítimas

As imagens registram um grupo de religiosos em procissão por uma faixa de pedestre na Rua Marechal Floriano, quando uma caminhonete colide contra um agente que orientava o trânsito. Ele sofreu ferimentos leves e tem bom estado de saúde.

Uma mulher, de 28 anos, também caiu na ocasião. Ela teve machucados e foi atendida no Hospital Santo Ângelo. Após realizar exames, foi liberada.