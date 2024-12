Operação da PM na Rocinha, no RJ, busca traficantes do CV de outros estados, incluindo Ceará

A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM-RJ) realiza operação, nesta terça-feira (17), para cumprir 34 mandados de prisão contra traficantes da facção Comando Vermelho (CV), na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio. A ação também visa a detenção de criminosos de outros estados, segundo a PM informou, em nota. De acordo com informações do G1, traficantes do Ceará e de Goiás são procurados na ação.

O trabalho começou ainda na madrugada desta terça-feira (17) e é coordenado pelo Comando de Operações Especiais (COE) com apoio do Ministério Público do Rio (MPRJ). Os policiais também cumprem nove mandados de busca e apreensão.

Segundo o G1, Vitor dos Santos Lima, conhecido como Playboy, foi morto na operação. Ele é apontado como segurança de um dos chefes do tráfico na comunidade, John Wallace da Silva Viana, o Johny Bravo. Outros dois suspeitos foram baleados.

Câmeras

Em nota enviada ao G1, a Polícia Militar afirmou que os policiais que estão em operação estão utilizando câmeras de uso corporal. No entanto, há relatos de que os policiais não usam o equipamento.

A operação fechou a Estrada da Gávea, as escolas e as clínicas da família na região.

