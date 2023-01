Musa fitness suspeita de aplicar golpe em joalheria e atropelar segurança é indiciada por 3 crimes

A personal trainer Andrea Luciana Zaude, suspeita de aplicar golpe em uma loja de joias e de atropelar um segurança no estacionamento de um shopping em São Paulo, foi indiciada por três crimes, conforme inquérito da Polícia Civil finalizado nesta quarta-feira (4).

Segundo o g1, a investigação apontou tentativa de homicídio, estelionato tentado e desobediência. O Ministério Público ainda irá se manifestar sobre o caso.

A 'musa fitness' permanece em prisão preventiva e teve o pedido de liberdade negado na sexta-feira (30) pelo plantão do Judiciário. A polícia tenta identificar supostos comparsas e pediu acesso ao celular apreendido.

Na semana passada, a defesa da personal trainer solicitou o habeas corpus e a reversão da prisão preventiva alegando que ela toma remédios para cleptomania, TOC e dissociação da realidade, além de citar um suposto constrangimento ilegal com a prisão e "flagrante preparado".

O pedido, no entanto, foi negado pela Justiça. No despacho, o texto disse que a documentação apresentada, como o receituário, não menciona a doença nem a gravidade. "Ademais, tudo indica, pelo receituário, que o tratamento por ser medicamentoso pode ser realizado no próprio presídio".

Entenda o caso

De acordo com o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), no dia 26 de dezembro de 2022, Andrea Luciana Zaude usou um falso comprovante bancário para retirar uma encomenda em uma joalheria de um shopping na zona norte da capital paulista. Os funcionários desconfiaram dela e perceberam que a personal já havia falsificado outras 11 transferências.

A segurança do shopping foi acionada e Andrea empreendeu fuga em um carro de luxo. Na saída, ela acabou atropelando um agente de segurança que tentava impedir sua saída.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil