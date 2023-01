Polícia busca suspeito de agredir ex-mulher com golpe de facão e arrancar parte do cabelo dela

Ualen Franco Campos, de 36 anos, é procurado pela polícia por ser suspeito de agredir a ex-mulher com golpe de facão no dia 29 de setembro de 2022, em Itumbiara, no estado de Goiás. O caso, no entanto, foi divulgado somente nessa terça-feira (3), uma vez que o homem segue foragido. As informações são do G1.

Segundo policiais da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), o foragido teria insistido que a mulher reatasse o relacionamento com ele. Ao receber a negativa, ele começou a praticar violência psicológica com ela e em seguida, a agrediu.

Legenda: Ualen está foragido desde 29 de setembro de 2022. Foto: Divulgação/ PCGO

O homem teria dado socos na mulher e a esganado com as mãos. Em seguida, desferiu um golpe de facão das costas dela, que devido a força da agressão, arrancou parte do cabelo da ex-companheira.

No andamento das investigações, o delegado Anderson Pelágio solicitou a prisão preventiva, do investigado, ao Poder Judiciário, que foi concedido com o apoio do Ministério Público de Goiás (MP-GO).

Conforme o delegado, até a manhã desta quarta-feira (4), não havia informações de que Ualen havia sido encontrado. A Polícia Civil divulgou os telefones (64) 3404-7711 e 197 para quem tiver informações sobre o foragido e queira denunciar.