Homem é preso em Pacatuba suspeito de manter a esposa em cárcere privado desde o Natal

Elias de Jesus da Silva, de 29 anos, foi detido por suspeita de ameaça, cárcere privado e contravenção de vias de fato por estar mantendo a esposa presa em casa desde o dia 24 de dezembro. A prisão aconteceu nessa terça-feira (3), no bairro Boa Esperança, em Pacatuba.

A mulher relatou que estava presa em casa e vinha sendo ameaçada de morte pelo marido com uma chave de fenda.

A vítima, cujo nome não foi revelado, conseguiu fugir do companheiro em um momento de distração dele. Após a fuga, ela se dirigiu à casa de uma irmã, na cidade de Maranguape, onde acionou a Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Elias foi apresentado na Delegacia Metropolitana de Maracanaú. Ele não tinha antecedentes criminais e permanece a disposição da Justiça enquanto aguarda investigações.

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste