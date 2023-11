Mulher morre e 57 pessoas ficam feridas após temporal causar desabamento no RS; veja vídeo

Uma mulher morreu e outras 57 pessoas ficaram feridas após parte da estrutura de um centro esportivo desabar, na noite dessa quarta-feira (15), na cidade de Giruá, Rio Grande do Sul. O grupo estava reunido no local para uma confraternização quando foi atingido durante a passagem de um temporal na região.

O complexo com quadras de vôlei, de padel e de futebol society fica localizado no bairro Santa Fé e teve o teto retorcido devido o fenômeno meteorológico. Imagens registradas no local mostram parte do metal, usado para cobrir o equipamento, ao chão. As informações são do portal G1.

O Corpo de Bombeiros detalhou que dezenas de pessoas estavam no local para uma confraternização, quando uma forte ventania derrubou o teto. A jovem que faleceu na ocasião tinha 26 anos.

A maioria das vítimas foi encaminhada para um hospital local. Devido ao grande número de feridos, profissionais da saúde de folga tiveram que ser acionados para auxiliar nas ocorrências, conforme o portal.

Duas pessoas que tiveram ferimentos graves foram encaminhadas aos hospitais de Santo Ângelo e de Santa Rosa.

Segundo a Brigada Militar do RS, o temporal deixou estragos e a cidade está sem luz. Outros órgãos também atuam no atendimento às vítimas.

A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta, válido até as 10h desta quinta-feira (16), para quase todo o território sobre chuva, ventos fortes, descargas elétricas e queda de granizo.