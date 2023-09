Menina de 8 anos desaparece após sair com adolescente em SP; polícia investiga

Uma criança de 8 anos, identificada como Lana, desapareceu na última quarta-feira (13) depois da mãe sair para ir ao mercado no bairro Jardim Lucélia, em São Paulo. O caso está sendo investigado pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.

A menina ficou assistindo televisão acompanhada do irmão de 15 anos. No entanto, após sair para a rua, o vizinho de 13 anos a pegou no portão de casa e saiu com ela. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o jovem volta sozinho para casa cerca de 40 minutos depois.

Em depoimento à polícia, dado nesta terça-feira (19), ele declarou que três pessoas dentro de um carro prometeram lhe pagar R$ 100 caso levasse Lana para elas, mas que não recebeu o dinheiro. Segundo o vizinho, o irmão da Lana era uma dessas pessoas.

Apesar das buscas realizadas pela Polícia Civil, a criança ainda não foi encontrada.

Irmão nega envolvimento

O irmão de Lana negou que está envolvido no caso. Já o avô do vizinho de 13 anos, em entrevista à TV Bandeirantes, declarou que o neto "sabe de mais coisas".

A delegada-chefe do DHPP, Ivalda Aleixo, afirmou que o Conselho Tutelar recebeu denúncias de supostos maus-tratos por parte da mãe de Lana. Porém, a mãe negou as acusações.