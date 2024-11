Lusimar Augustinho, que chamou segurança de 'negro demônio', já ameaçou primera-dama do DF em vídeo

Lusimar Augustinho da Silva, produtora de conteúdo que chamou o segurança de um shopping de "negro demônio", em Santos, no litoral de São Paulo, já chegou a ser denunciada por ameaçar e perseguir Mayara Noronha, advogada e esposa do governador do Distrito Federal, lbaneis Rocha (MDB).

Em um vídeo publicado em 24 de março deste ano, Lusimar está em frente ao Palácio do Buriti, sede do Governo do DF. Na ocasião, ela afirma que está no local por conta que “a mulher de Ibaneis Rocha não me deixa segui-la no Instagram”.

"Eu, A Menina e a minha equipe e o governo federal do Brasil, vamos castigar com castigos mais intensos a Mayara Noronha", acrescentou Lusimar no conteúdo, encerrando ao chamar a primeira-dama de “perigosa”.

Conforme informações divulgadas pelo g1, Mayara Noronha denunciou a mulher por stalking (perseguição), em abril, após "constantes ameaças identificadas pela equipe de segurança".

À época, a primeira-dama registrou um boletim de ocorrência contra Lusimar, que foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos e assinar um termo de compromisso, mas foi liberada na sequência.

“A Menina” tem a prática de gravar vídeos com ofensas nas redes sociais, onde tem mais de 50 mil seguidores, além de afirmar ter sido vítima de “graves crimes”. Em outra filmagem do dia 13 março, ela também aparece em frente ao Palácio do Buriti. No X (antigo Twitter), Lusimar fez, ainda, uma postagem em que utiliza o termo “negro demônio”.

CASO DE RACISMO EM SANTOS