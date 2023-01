Jiboia de 2 metros é capturada em galinheiro no quintal de residência em Minas Gerais

Uma jiboia de aproximadamente 2 metros foi encontrada dentro de um galinheiro, no quintal de uma residência, na cidade de Salinas, no Norte de Minas Gerais. Agentes do 9° Pelotão de Bombeiros realizaram a captura do animal na tarde de sábado (29), conforme informações do portal R7.

Após serem acionados, os bombeiros encontraram o réptil sobre uma estrutura de madeira que havia dentro do galinheiro. O solicitante decidiu pedir ajuda após ouvir barulho das aves e encontrar a cobra.

Além disso, detalhou que perceberam a ausência de três galinhas, que provavelmente devem ter sido ingeridas pela jiboia.

Resgate do animal

Os bombeiros efetuaram a captura do animal utilizando os equipamentos adequados. O transporte também foi realizado por eles, que verificaram que o animal não apresentava ferimentos.

Dessa forma, a cobra foi devolvida para a natureza, sendo solta em área verde semelhante ao habitat natural. A região estava fora do perímetro urbano.