Internautas apontam suposta saudação nazista em gesto de ex-BBB Adrilles Jorge ao comentar caso Monark

O comentarista político Adrilles Jorge fez um gesto, interpretado como saudação nazista por internautas, enquanto comentava, ao vivo, o caso Monark, na noite dessa terça-feira (8), no programa Opinião, da Jovem Pan News. O ex-BBB nega e diz que estava apenas dando um tchau.

O ex-BBB encerrou a participação no jornalístico com o braço flexionado e a palma da mão estendida na altura do rosto. O gesto foi visto por muitos internautas como uma variação "sieg heil", usado por Hitler e pelo ministro da Propaganda nazista, Joseph Goebbels.

O programa discutia exatamente a polêmica envolvendo o youtuber e podcaster Bruno Aiub, conhecido como Monark, que defendeu a formação de um "partido nazista reconhecido pela lei" durante entrevista com os deputados de São Paulo Tabata Amaral (PSB) e Kim Kataguiri (DEM) no Flow Podcast.

Adrilles reproduziu o gesto após comparar o nazismo ao comunismo e foi interrompido pelo apresentador William Travassos, que encerrou o debate e lamentou: "Chocado com isso. Surreal, Adrilles".

Ex-BBB nega

Após a repercussão negativa, o ex-BBB foi às redes sociais e alegou que os internautas fizeram uma interpretação destorcida do gesto.

“A insanidade dos canceladores ultrapassou o limite da loucura. Depois de um discurso meu veemente contra qualquer defesa de nazismo, Um tchau é interpretado como um saudação nazista. Nazista é a sanha canceladora que não enxerga o próprio senso assassino do ridículo”, alegou.

