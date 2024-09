FAB e PF interceptam helicóptero vindo da Venezuela com 240 kg de drogas no Amazonas

Um helicóptero com aproximadamente 238 kg de maconha tipo skunk foi interceptado nessa segunda-feira (9), no Interior do Amazonas, pela Polícia Federal e a Força Aérea Brasileira. Segundo a CNN Brasil, a aeronave estava vindo da Venezuela.

A FAB identificou o helicóptero, sem plano de voo, e o caso passou a ser monitorado pelo Comando de Operações Aeroespaciais (Comae) e pela PF. Foi constatado que a aeronave estava com a matrícula clonada.

O helicóptero fez um pouso forçado em área rural, próxima ao município de Rio Preto da Eva, e as forças de segurança fizeram a abordagem e apreenderam o carregamento da droga.

A CNN Brasil informou que o piloto conseguiu fugir pela mata.