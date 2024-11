Criança de dois anos morre engasgada após ingerir água-pomba no MS; conheça a fruta

Uma criança de dois anos morreu engasgada ao ingerir uma fruta popularmente como "pitomba" ou "água-pomba" no último sábado (16), no município de Jardim, no Mato Grosso do Sul.

Segundo informações do jornal Correio do Estado, a menina estava com os irmãos enquanto comia a fruta, mas acabou se engasgando com o caroço. Os pais tentaram socorrê-la, mas acabaram levando a menina para a emergência do Hospital Marechal Rondon.

Apesar do trabalho da equipe médica, a menina faleceu no local. O velório foi realizado no domingo (17), na capela municipal de Jardim.

O que é água-pomba?

A água-pomba, que também é conhecida como pitomba, tem diâmetro de cerca de 2,5 cm, com casca verde-amarelada e quebradiça. A fruta possui a polpa doce, com uma coloração rosado-alaranjada.

Normalmente, a frutificação da água-pomba ocorre de outubro a janeiro de cada ano, com o fruto sendo normalmente consumido fresco ou em forma de suco.

A fruta é do gênero Melicoccus lepidopetalus, pertencente à família Sapindaceae. A semente dela, vale lembrar, não é comestível.