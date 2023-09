Avião cai no interior do Amazonas e deixa 14 mortos neste sábado (16)

Na tarde deste sábado (16), um avião de pequeno porte caiu em Barcelos, a 400 km de Manaus.14 pessoas morreram, segundo as informações passadas pelo Governo do Amazonas ao g1 AM. Entre as vítimas, 12 eram passageiros e dois, tripulantes. Todos eram homens.

O avião é um Embraer EMB-110 "Bandeirante", com capacidade de até 18 pessoas. A aeronave decolou de Manaus com destino a Barcelos. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.

De acordo com o governador do AM, Wilson Lima, os passageiros eram turistas brasileiros que praticavam pesca esportiva. Eles iriam realizar a prática no Rio Negro.

Chuvas fortes

Segundo a Defesa Civil, no momento da queda, chovia forte na região. Antes do voo envolvido no acidente, duas aeronaves que também iam pousar na pista de Barcelos cancelaram a aterrissagem por questões de segurança.

"A aeronave chegou a aterrissar, mas não teve pista suficiente para frear", explicou ao g1 AM, o Secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Vinícius Almeida.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) disse que foi acionada para investigar as causas do acidente.

Neste domingo (17), um avião da FAB irá até Barcelos para realizar a perícia. Os corpos foram levados para um ginásio da cidade e estão "devidamente acondicionados", segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).