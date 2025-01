Artista plástico é encontrado morto em casa após enxurrada causada por chuvas em São Paulo

O artista plástico Rodolpho Tamanini Netto, de 73 anos, morreu nesta sexta-feira (24) após uma enxurrada invadir sua residência no bairro de Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo. Neste dia, a cidade registrou o terceiro maior volume de chuva da história, chegando aos 125,4 mm acumulados, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme foi registrado no boletim de ocorrência, tudo indica que o idoso estava no quintal da residência quanto a água invadiu o local, atingindo 2 metros de altura. Com a força, o homem teria sido arrastado até uma oficina localizada nos fundos do terreno.

Segundo matéria do portal G1 são Paulo, no local havia marcas de sangue na parede e próximo ao teto da oficina.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo informou que policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, encontraram a vítima já sem vida. O caso foi registrado como morte suspeita pelo 14º DP.

Quem era Rodolpho Tamanini Netto

Rodolpho Tamanini Netto começou a expor suas obras em 1970, no Museu do Folclore, e no ano seguinte expôs na Alemanha. A partir de 1975, iniciou participações em salões do Brasil e do mundo como na Inglaterra, França e Suíça (veja abaixo algumas de suas obras).

No convite para a sua exposição “São Paulo, Meu Amor”, ocorrida nos meses de novembro e dezembro do ano passado, a galeria Jacques Ardies o descreve como alguém "reconhecido no segmento da arte popular".

"Artista paulistano retrata a cidade que o inspira e captura em traços detalhados e simétricos, revelando um olhar sensível sobre o que considera os ícones culturais e naturais de sua terra natal".

Ao ter a notícia da morte, o local também postou uma homenagem em seu perfil do Instagram.