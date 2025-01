Depois de perder o braço em ataque de pitbulls, escritora Roseana Murray vai usar prótese biônica

A artista Roseana Murray, de 73 anos, iniciou o processo de adaptação com uma prótese biônica, nessa sexta-feira (24), após perder o braço direito em um ataque de três pitbulls há quase um ano, no Rio de Janeiro. A escritora e poetista descreve o perído como muito difícil e que exige paciência. As informações são do portal g1.

"Eu sinto que é um longo aprendizado, que a prótese vai me servir demais e que eu tenho que ter paciência, muita paciência e resiliência. Porque não é algo fácil a adaptação", detalhou sobre a situação.

A novidade após nove meses do ataque acontece por determinação da Justiça do Rio de Janeiro à Prefeitura de Saquarema e ao Governo do Estado para o fornecimento da prótese.

Essa tecnologia é a mais indicada por especialistas para devolver à paciente os movimentos importantes para o cotidiano. A prótese biônica de ombro, no momento da decisão judicial, estava avaliada em R$ 849 mil.

"É muito cara mesmo uma prótese dessas. Estou feliz, num estado alterado de alegria. Mas não vou falar que vai ser fácil não. Vai ser muito difícil essa adaptação!", ponderou.

Como aconteceu o ataque

Roseana passeava pela orla da praia de Saquarema, onde mora, quando foi atingida pelos três cães e ficou em estado gravíssimo de saúde, no dia 5 de abril de 2024. No momento, três pessos prestaram depoimentos e uma delas foi presa.

A artista recebeu alta depois de ficar internada por 13 dias e chegou a escrever um poema enquanto permaneceu hospitalizada.

Ao voltar para casa, Roseana usou a mão esquerda para autografar a obra "Jardins" como presente para dois jornalistas. A obra ganhou o "Prêmio Academia Brasileira de Letras", em 2002.

Em novembro do último ano, a escritora perdeu o marido, o escritor espanhol Juan Arias, que tinha 92 anos.