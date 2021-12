Após confirmar casos da Ômicron, São Paulo recua e desiste de liberar o uso de máscara ao ar livre

Prestes a liberar a população do uso de máscara, o governo de São Paulo recuou da decisão. O governador João Doria (PSDB) anunciou, nesta quinta-feira (2), que o Estado vai manter a obrigatoriedade do Equipamento de Proteção Individual (EPI) ao ar livre.

A desobrigação do uso de máscaras estava prevista para ocorrer a partir do dia 11. A mudança segue recomendação do Comitê Científico do Estado diante da nova variante Ômicron, identificada pela primeira vez na África do Sul.

"Atendendo recomendação do Comitê Científico, o Estado de SP vai manter a exigência do uso de máscara em espaços abertos. Todos os números demonstram que a pandemia está recuando em São Paulo, mas vamos optar pela precaução", anunciou Doria, em publicação no Twitter nesta manhã.



No entanto, com o descobrimento da variante Ômicron e a confirmação de três casos no Estado de São Paulo, Doria pediu uma reavaliação do Comitê Científico sobre o assunto.

Cenário de incertezas



Na recomendação feita ao governo de São Paulo, o comitê apontou que há incertezas quanto ao impacto da variante Ômicron às vésperas do fim de ano. Os períodos de Natal e do Réveillon costumam provocar grandes aglomerações, o que facilita a transmissão de doenças respiratórias como a covid-19.



O governador de São Paulo, junto ao prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), cumpre agenda em Nova York, nos Estados Unidos, onde deve dar mais detalhes sobre as novas medidas.

O prefeito de São Paulo, ainda, deve fazer um anúncio sobre o cancelamento das festas de Réveillon e seguir, também, com a recomendação sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos.

Telegram



Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste