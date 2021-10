Anvisa amplia prazo de validade da vacina da Janssen no Brasil para seis meses

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou por unanimidade a ampliação do prazo de validade da vacina anticovid da Janssen de 4,5 meses para 6 meses no Brasil, sob condições de armazenamento de 2°C a 8°C.

O anúncio da extensão do vencimento do imunizante foi feito na tarde desse sábado (9), e é uma resposta ao pedido da Janssen-Cilag Farmacêutica, que havia solicitado a alteração do prazo no último dia 15 de setembro para aplicação de doses em caráter experimental.

Ao apreciar a demanda da empresa, a Anvisa informou que levou em consideração "uma criteriosa avaliação dos dados de qualidade dos estudos que demonstrou que a vacina se manteve estável pelo período (6 meses)".

Antes da decisão, a diretora de medicamentos do órgão, Meiruze Sousa Freitas, ponderou que a vacina da Janssen atendeu às expectativas da Anvisa, mas alertou que a empresa deverá continuar atualizando o banco de dados.

“Repito que, se autorizada a ampliação do prazo de validade da vacina para 6 meses, fomentaremos o acesso a mais uma vacina para o portfólio de ferramentas médicas de combate a essa pandemia, mantendo nosso inabalável compromisso com a saúde pública”, escreveu a diretora.

Uso local

O imunizante da Janssen está autorizado para uso emergencial no Brasil desde 31 de março deste ano. Quatro diretores e o presidente da Anvisa foram favoráveis ao pedido, em uma aprovação unânime.

A vacina é a única aprovada pela reguladora em apenas uma dose (D1). Quando armazenada entre temperaturas de -25°C e -15°C, tem prazo de validade de 24 meses, a partir da data de fabricação.