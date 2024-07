Adolescente morre atropelado segundos após furtar celular de idoso em SP

Um adolescente de 17 anos foi atropelado na última sexta-feira (19) apenas alguns segundos após ele ter furtado um celular de um idoso em São Paulo. As cenas, do furto ao atropelamento, foram captadas por câmeras de segurança. O jovem foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Brasilândia, mas não resistiu.

Veja o vídeo

Nas imagens das câmeras, é possível ver enquanto o idoso, de 71 anos, caminha com o celular no ouvido. O adolescente observa e, rapidamente, pega o aparelho da vítima e corre em direção a uma via.

Ao atravessar, sem perceber que um ônibus vinha, o adolescente é atropelado. O veículo não conseguiu parar a tempo e o assaltante foi parar embaixo do coletivo. Do momento em que ele subtrai o celular até o atropelamento são apenas dois segundos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o caso foi registrado e foram requisitados exames e perícias ao Instituto Médico Legal (IML). Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela polícia.