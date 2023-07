Erupção de vulcão na Islândia atrai visitantes ao local; veja vídeo

A erupção de um vulcão nas proximidades da cidade de Reykjavik, capital da Inslândia, tem atraído visitantes indesejados por parte das autoridades locais. O fenômeno, que aconteceu perto da pequena montanha de Litli Hrutur, possui um histórico recente de visitações, atraindo centenas de milhares de visitantes nas duas últimas erupções que aconteceram em 2021 e 2022. A erupção, por enquanto, é de "baixa intensidade", mas estimativas iniciais apontam que o fluxo é consideravelmente mais poderoso do que as anteriores. Autoridades islandesas fecharam o acesso ao local, na noite de segunda-feira (10), depois do alerta para o acúmulo de níveis ‘perigosamente elevados’ de gases vulcânicos, como o dióxido de enxofre, além do aumento no número de erupções do vulcão, que esteve adormecido por oito séculos.