Tiroteio no aeroporto de Cabul deixa guarda afegão morto

Um guarda afegão morreu nesta segunda-feira (23) no aeroporto de Cabul em um tiroteio com homens não identificados, que também teve a participação de soldados alemães e americanos, informou o exército da Alemanha no Twitter.

"Esta manhã, às 4H13, aconteceu uma troca de tiros entre guardas afegãos e criminosos não identificados na entrada norte do aeroporto de Cabul", afirma o tuíte do exército.

"Um guarda afegão morreu, três ficaram feridos", completa a nota.

Soldados alemães e americanos participaram em "tiroteios posteriores", mas nenhum soldado da Alemanha ficou ferido.

O aeroporto de Cabul registra cenas de caos. Dezenas de milhares de pessoas, estrangeiros e afegãos, tentam fugir do país desde que os talibãs assumiram o controle da capital há mais de uma semana.

O exército alemão retirou mais de 2.500 pessoas do país até o momento em aviões militares.

Vale de Panshir cercado

Os talibãs anunciaram nesta segunda-feira (23) que cercaram os combatentes da resistência contra seu poder no vale de Panshir, uma província ao nordeste de Cabul, mas afirmaram que desejam negociar e não combater.

Durante a noite, informações não confirmadas citaram confrontos nos arredores do vale, onde o vice-presidente do governo derrubado pelos talibãs, Amrullah Saleh, se refugiou e decretou a resistência contra os fundamentalistas.

"Nossos combatentes estão posicionados perto de Panshir", zona que cercam, anunciou no Twitter um porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, antes de afirmar que o grupo "tenta resolver o assunto pacificamente".

No domingo (22), as contas pró-Talibãs no Twitter anunciaram que "centenas" de combatentes seguiam para Panshir.

Nas redes sociais, as contas favoráveis à resistência negam qualquer avanço dos talibãs, alegando que as emboscadas impediram os insurgentes.

Os anúncios e informações eram difíceis de confirmar com fontes independentes, pois a região é pouco acessível.

Panshir é conhecido como um reduto antitalibã. A resistência foi organizada nas últimas semanas ao redor da Frente Nacional de Resistência (FNR) liderada por Ahmad Masud, filho do comandante falecido Ahmad Shah Masud, e por Saleh.

A entrada principal do vale é um desfiladeiro estreito que dificulta a invasão por forças externas.