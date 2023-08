Suspeito de ameaçar Biden é morto pelo FBI

O suspeito de ameaçar o presidente, Joe Biden, e a vice-presidente do país, Kamala Harris, pelas redes sociais, foi morto em casa, em Utah, nos Estados Unidos pelo FBI, nesta quarta-feira (9). Os agentes foram cumprir uma ordem judicial contra Craig Robertson, mas foram recebidos por tiros e reagiram. O homem ameaçava o presidente e sua vice através das redes sociais.

“O FBI está revisando um tiroteio envolvendo um agente que ocorreu por volta das 6h15 da quarta-feira (9), em Provo, Utah. O incidente começou quando agentes especiais tentaram cumprir mandados de prisão e busca em uma residência. O sujeito está morto”, disse um porta-voz do FBI em comunicado à CNN.

Robertson enfrentava três acusações federais - incluindo ameaças contra o presidente, além de retaliação contra policiais federais por meio de ameaças.

O suspeito também fez, supostamente, ameaças no Facebook contra o procurador-geral Merrick Garland, a procuradora-geral e o promotor distrital do estado de Nova York, Letitia James e Alvin Bragg, e o governador da Califórnia, Gavin Newsom.

O caso também está sendo investigado pelo Divisão de Inspeção do FBI. O Serviço Secreto dos EUA também enviou perguntas ao Departamento de Justiça sobre a ação.

“O FBI leva a sério todos os incidentes envolvendo nossos agentes ou membros da força-tarefa. De acordo com a política do FBI, o tiroteio está sendo analisado pela Divisão de Inspeção do FBI”, disse um porta-voz do FBI.