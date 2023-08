Suspeito de abusar sexualmente de criança nos EUA foge para o Brasil

Um brasileiro suspeito de abuso sexual contra uma criança com menos de 12 anos é procurado pela Polícia de Iowa. A corporação informou nesta segunda-feira (7) que o homem fugiu para o Brasil. As informações são do jornal o GLOBO.

Elinelson Garcia Bates era amigo da família da vítima, conforme informou a mãe da criança. Os crimes teriam acontecido em 2021.

À televisão norte-americana KCCI, o Ministério Público informou que o suspeito retornou ao país de origem e relembrou que a Constituição brasileira não extradita cidadão "por vários tipos de crimes — mesmo quando acusados de abusar sexualmente de uma criança".

Ele chegou a ser preso em 2021, contudo, foi solto dias depois. O gabinete do procurador do Condado de Polk informou que Bates esteve presente nas primeiras audiências. "Se você foi acusado de um crime contra uma criança, deveria entregar seu passaporte", disse a mãe da vítima.

O homem desapareceu no fim de 2022 e um mandado de condução coercitiva chegou a ser emitido, contudo, não foi cumprido, pois Bates já estava desaparecido.