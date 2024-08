Rússia movimenta tropas após ataque da Ucrânia

A Rússia movimentou as tropas internas depois de um ataque ucraniano em solo russo nesta terça-feira (6). O Ministério da Defesa da Rússia relatou um "ataque" da Ucrânia na fronteira do território, com uso de tanques e veículos blindados, às 8h.

No Telegram, o governador interino da região de Kursk, Alexei Smirnov, informou que três civis morreram nesta manhã devido à ofensiva da Ucrânia.

Veja também Mundo Rússia intercepta bombardeios nucleares dos EUA no Ártico; entenda Mundo Otan anuncia muro de drones em fronteiras com a Rússia após provocação de Moscou

Conforme os militares russos, os membros do "grupo de sabotagem se retiraram para o território ucraniano, onde continuam sob fogo".

Já o governador regional Alexei Smirnov declarou que os combates estão ocorrendo nos distritos russos de Sudjan e Korenevsky. "A artilharia e a aviação estão atingindo o inimigo ucraniano", disse ele.

Ataque da Rússia

Em meio ao conflito, a capital da Ucrânia, Kiev, tem sido alvejada por mísseis e drones russos. Na noite de segunda-feira (5), várias explosões foram ouvidas pouco depois das 23h locais, sendo 17h no horário de Brasília.

Por isso, a Ucrânia reforçou as defesas antiaéreas. O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, mencionou que as defesas aéreas estavam em operação para interceptar drones na região da cidade.

A capital ucraniana tem sofrido ataques aéreos nas últimas semanas. Ao todo, foram 89 drones lançados contra a Ucrânia na última quarta-feira (31).