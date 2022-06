Presidente dos EUA cai de bicicleta durante passeio em Delaware

O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, caiu, neste sábado (18), durante um passeio de bicicleta em Cape Henlopen State Park, no estado de Delaware. Ele se desequilibrou ao tentar descer da bike em um ponto próximo de simpatizantes.

Legenda: Biden caiu no momento que parava a bicicleta para falar com apoiadores Foto: Saul Loeb/AFP

Joe Biden, de 79 anos, estava em um passeio matinal ao lado da sua esposa, a primeira-dama Jil Biden, e de um grupo de pessoas. Após a queda, ele logo levantou-se do chão e disse que estava bem. Na ocasião, o mandatário teria prendido o pé no pedal da bicicleta ao tentar descer, o que teria provocado a queda.

O presidente e a família estão passando o fim de semana no litoral de Delaware, um dos estados menos populosos do país, para celebrar os 45 anos de casamento de Biden com Jil.

