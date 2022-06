China inaugura terceiro porta-aviões com sistema de "catapulta eletromagnética"

O governo chinês inaugurou um novo porta-aviões em um porto de Xangai, com uma cerimônia especial transmitida pela televisão nacional. Até então, o objetivo do governo é ter seis porta-aviões até 2035, um esforço para o fortalecimento da marinha do país.

Fujian, como é chamado, é o segundo porta-aviões construído em território chinês e é o primeiro da frota chinesa a usar um sistema de "catapulta eletromagnética" para lançar aviões de seu deque.

Ele permite que os aviões decolem em um espaço reduzido da pista, sendo uma tecnologia mais econômica e eficiente.

Mesmo com a inauguração, o Fujian ainda deve passar por testes para saber se está pronto para combate em um período de cinco anos.

Como uma espécie de tradição, os porta-aviões chineses são batizados com nomes de províncias costeiras do país, como Liaoning e Shandong. Fujian é a província mais próxima de Taiwan.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo