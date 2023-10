Prazo de Israel para palestinos deixarem Gaza termina e região sofre iminência de ataque

Terminou às 13h deste domingo (15), no horário de Brasília, o prazo dado por Israel para que palestinos evacuassem o norte da Faixa de Gaza. A região está na iminência de uma invasão terrestre.

O governo de Israel afirmou que retomou o abastecimento de água no sul de Gaza. A medida ocorre sete dias depois do corte realizado em represália ao ataque do Hamas ao território israelense, que deixou mais de mil mortos.

"A decisão de distribuir água no sul de Gaza, aprovada pelo primeiro-ministro [Benjamin] Netanyahu e pelo presidente [americano Joe] Biden, empurrará a população civil para o sul da faixa", explicou o ministro israelense da Energia, Israel Katz, em um comunicado.

Em nota divulgada neste domingo, as forças israelenses sugerem que os líderes do Hamas teriam "garantido" a própria segurança e a das respectivas famílias. Os militares afirmaram no sábado que há necessidade de uma "manobra terrestre".

"Os batalhões e soldados do Exército israelense estão destacados por todo o país e estão preparados para aumentar a prontidão para as próximas fases da guerra, com ênfase em uma operação terrestre significativa", diz o comunicado. Não há detalhes sobre a proporção da ofensiva.

A Liga Árabe e a União Africana (UE) alertaram, em um comunicado conjunto, que a invasão à Gaza "poderia levar a um genocídio de proporções inéditas". As organizações fizeram um apelo à comunidade internacional para deter o conflito.

Ordem de evacuação em Gaza

Mais de um milhão de pessoas no norte da Faixa de Faza receberam ordens de fugir antes da anunciada incursão. Um êxodo que, segundo os órgãos de ajuda humanitária, pode desencadear um desastre humanitário. Essa faixa estreita e empobrecida, onde vivem 2,3 milhões de residentes, vive em um bloqueio terrestre, aéreo e marítimo desde 2006.

O conflito entre Israel e o grupo Hamas chega ao 9º dia neste domingo (15). Os ataques ao território israelense mataram mais de 1.400 pessoas, segundo o governo do país.

Em Gaza, as autoridades de saúde palestinas afirmaram, em seu último balanço, que a resposta de Israel deixou pelo menos 2.450 mortos.