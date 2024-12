Pedra gigante cai em caminhonete e deixa três pessoas mortas, no Peru; veja vídeo

Um acidente trágico foi registrado no início dessa semana, no Peru, após uma caminhonete ser atingida por uma pedra gigante. Três pessoas que estavam no veículo morreram. Apenas o motorista sobreviveu. De acordo com o jornal argentino La Nación, o choque foi causado por um deslizamento de terra.

O caso aconteceu na manhã de segunda-feira (2), no km 98 da Rodovia Central, em Cacray, distrito de San Mateo. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver o momento que a rocha atinge a caminhonete Toyota Hilux e uma van. Ambas estavam paradas na estrada, enquanto outros veículos trafegavam no sentido contrário.

À imprensa local, as autoridades informaram que o incidente ocorreu em uma das rotas mais perigosas da região, principalmente na época das chuvas. Agentes da Polícia Nacional atuaram no resgate do motorista, que foi levado às pressas para o Hospital Matucana.

O motorista e as três pessoas mortas não tiveram as identidades divulgadas à imprensa local.

No entanto, segundo o La Nación, uma das vítimas era empresária da ilha de Taiwan e gerente geral da empresa proprietária da caminhonete. As outras duas mortes eram de pessoas do sexo masculino. O jornal também informou que as três vítimas eram de origem chinesa, e que estavam no País a trabalho.

A Polícia Nacional investiga o caso, que provocou diversas reclamações de cidadãos sobre a insegurança dessa rota. De acordo com o jornal El Tiempo, as autoridades pediram para que os motoristas tenham cuidado ao atravessar a rodovia devido à instabilidade nas colinas e ao risco de mais acidentes.