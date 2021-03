Papa Francisco se despede do Iraque após missa com participação de 10 mil fiéis

Após missa celebrada na presença de cerca de 10 mil participantes, no Estádio Franso Hariri, em Erbil, Papa Francisco se despediu de sua visita histórica ao Iraque, neste domingo (7). No último compromisso da viagem, realizado em uma das cidades mais antigas do mundo, o papa percorreu o estádio com o papamóvel para saudar os iraquianos.

Em sua mensagem final, o pontífice disse que “ouvi vozes de sofrimento e angústia, mas ouvi também vozes de esperança e consolação”.

Legenda: Missa com papa Francisco no Estádio Franso Hariri, em Erbil, no Iraque Foto: Vatican News

“O Iraque ficará sempre comigo, no meu coração. Peço a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, que trabalhem juntos e unidos por um futuro de paz e prosperidade que não deixe ninguém para trás, nem discrimine ninguém. Asseguro a vocês as minhas orações por este amado país. De modo particular, rezo para que os membros das várias comunidades religiosas, juntamente com todos os homens e mulheres boa vontade, cooperem para forjar laços de fraternidade e solidariedade ao serviço do bem comum e da paz. Salam, salam, salam! Shukrán [obrigado]! Deus vos abençoe a todos! Deus abençoe o Iraque! Allah ma’akum [fiquem com Deus]!” finalizou Francisco.

Durante a viagem ao Iraque, iniciada na sexta-feira (5) com a chegada no sábado (6), papa Francisco recebeu as boas-vindas oficiais, teve encontro com o primeiro-ministro, visita de cortesia ao presidente da República e o encontro com autoridades, sociedade civil e corpo diplomático, em Bagdá. Além de encontros com os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, seminaristas e catequistas na Catedral Sírio-Católica de Bagdá.

Um dos momentos mais marcantes foi o Diálogo Inter-Religioso ocorrido na manhã deste sábado (6), em Najaf, entre o Papa Francisco e o líder xiita Grande Ayatollah Al-Sistani. Em seguida, Francisco participou do Encontro Inter-religioso na Planície de Ur.

O papo encerrou o segundo dia da viagem com a Santa Missa presidida na Catedral caldeia de São José, em Bagdá com a comunidade cristã local.

Legenda: Papa Francisco sendo recebido no aeroporto de Erbil Foto: Vatican News

Legenda: Papa Francisco no aeroporto de Erbil Foto: Vatican News

Na manhã deste domingo (7), Francisco seguiu para a cidade de Erbil, logo após, embarcou para Mosul, onde cumpriu os últimos compromissos.