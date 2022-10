Nobel da Paz premia ativista de Belarus, ONG russa e organização ucraniana de Direitos Humanos

O Nobel da Paz 2022, anunciado nesta sexta-feira (22), premiou a ativista de Belarus Ales Bialiatski, a organização internacional russa pelos Direitos Humanos Memorial e a organização ucraniana Centro para as Liberdades Civis.

Ales Bialiatski está preso em Belarus. Ele é um dos principais nomes da oposição ao atual presidente do país, Aleksandr Lukashenko, aliado de Vladimir Putin.

"O comitê do Prêmio Nobel quis honrar três campeões dos Direitos Humanos, da democracia e da co-existência pacífica nos países vizinhos Belarus, Rússia e Ucrânia. Eles honram a visão de Alfred Nobel sobre paz e convivência, uma visão tão necessária no mundo hoje", declarou o comitê.

Após o anúncio, os organizadores do Nobel pediram que as autoridades do país soltem o ativista.