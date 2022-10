Nobel de Química premia trio responsável por melhorar eficácia dos tratamentos contra o câncer

O Prêmio Nobel de Química de 2022 foi atribuído a Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal e K. Barry Sharpless, segundo anunciado pela Academia Real das Ciências da Suécia nesta quarta-feira (5). Eles estabeleceram as bases para uma forma mais funcional da disciplina científica, sendo reconhecidos pelo "desenvolvimento da química 'click' e da química bio-ortogonal", anunciou o júri na decisão.

Bertozzi, que assim como Sharpless é americana, é a única mulher a ganhar o prêmio este ano. Enquanto isso, Sharpless está recebendo um Nobel pela segunda vez, já que havia recebido um em 2001. Apenas outras quatro pessoas receberam duas vezes, incluindo a francesa de origem polonesa Marie Curie.

Eles dividirão a quantia de 10 milhões de coroas suecas (cerca de R$ 4.729.179) e receberão o prêmio das mãos do rei Carl XVI Gustaf em uma cerimônia em Estocolmo em 10 de dezembro, aniversário da morte em 1896 do cientista Alfred Nobel, que criou a premiação no próprio testamento.

Avanço no tratamento contra o câncer

Sharpless, que mora a trabalha na Califórnia, e Meldal, de 58 anos e da Universidade de Copenhague, foram reconhecidos pelos trabalhos pioneiros com a química 'click', uma nova forma de combinação de moléculas. O ramo "é uma reação química elegante e eficiente que atualmente é amplamente utilizada", destacou o júri.

"Entre muitos usos é empregada no desenvolvimento de produtos farmacêuticos, mapeamento de DNA e criação de novos materiais", detalhou.

A americana Bertozzi, de 55 anos, foi premiada pelo desenvolvimento da química bio-ortogonal, uma reação química descrita como capaz de iniciar-se em um organismo vivo, mas sem perturbar ou modificar a natureza química dele. As descobertas do trio abriram o caminho para melhorar a eficácia dos tratamentos contra o câncer.

Premiação anterior

No ano passado, o prêmio de Química foi para dois cientistas que criaram ferramenta para construção de moléculas com menor impacto ambiental. Até hoje, desde 1901, mais de cem pessoas já foram laureadas.

Confira o perfil dos vencedores de 2022:

Carolyn R. Bertozzi nasceu em 1966 nos Estados Unidos. Em 1993, ela recebeu o doutorado pela Universidade da Califórnia em Berkeley (EUA).

Morten Meldal nasceu em 1954 na Dinamarca e em 1986 recebeu o doutorado pela Universidade Técnica da Dinamarca. Atualmente, trabalha como professor da Universidade de Copenhague, na Dinamarca.

Barry Sharpless nasceu em 1941, na Filadélfia (EUA), e recebeu título de doutor em 1968, pela Stanford University (EUA). Em 2001, ganhou o seu primeiro Nobel de Química.

