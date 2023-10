Mulher fica sem andar por um mês após ser picada por mosquito nos Estados Unidos

Uma mulher passou um mês sem conseguir andar após ser mordida por um mosquito na cidade de Roseville, na Califórnia. Identificada como Susan Corie, ela ficou internada no hospital para tratar de uma infecção chamada Febre do Nilo Ocidental, causada pelo vírus de mesmo nome.

Os primeiros sintomas relatados por Susan foram espasmos pelo corpo e febre alta, que começaram dias antes de 11 de setembro, quando foi diagnosticada com a doença. Em seguida, perdeu os movimentos das pernas e ficou internada por um mês no hospital.

"Estou neste hospital há quatro semanas e meia porque fui picado por um mosquito", disse Susan, em entrevista ao canal de TV CBS.

Segundo dados mais recentes dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, o estado da Califórnia já registrou 169 casos de doenças humanas causadas pelo vírus desta espécie neste ano.

Ainda segundo informações do Ministério, um em cada 150 indivíduos infectados desenvolve doença neurológica severa - meningite, encefalite ou poliomielite. A Febre do Nilo Ocidental pode ser assintomática ou, como acontecem com 20% dos casos, apresentar sintomas distintos. (Veja abaixo)

Sintomas