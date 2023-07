Menina de 6 anos usa Alexa para pedir ajuda e salva vida da mãe no Reino Unido

A pequena Darcey Anderson, de apenas 6 anos, usou a assistente virtual Alexa para pedir ajuda após a mãe dela passar mal no Reino Unido. A britânica Emma Anderson, 27 anos, tinha um problema cardíaco, a cardiomiopatia hipertrófica.

Por conta da doença, o músculo do coração é grosso demais e atrapalha o funcionamento do órgão. Conforme o Metrópoles, Emma já era acostumada a passar mal, então configurou o dispositivo para ligar para a mãe, que mora no mesmo bairro.

Assim, para conectar a ligação, era preciso dizer 'Alexa, chame ajuda'. Quando a mãe passou mal, Darcey logo recorreu à assistente virtual.

Emma Anderson Mãe de Darcey “Eu fico tão orgulhosa dela, é uma pequena estrela. Falamos que eu tinha um coração doente, e que se eu passasse mal ou desmaiasse, ela precisava dizer ‘Alexa, chame ajuda'”.

Transplante de coração

Por conta da doença, Emma tinha entrado na lista de transplantes. Em 2022, conseguiu um novo órgão, realizou a cirurgia e ficou internada até melhorar.

No processo, precisou reaprender a andar. Agora, se alegra com as pequenas coisas, como levar a filha para o parquinho ou para praia. “São coisas simples que eu não era capaz antes. Agora, eu posso ser uma mãe”, contou.