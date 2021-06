Itália suspende uso obrigatório de máscaras contra a Covid-19 ao ar livre

A partir desta segunda-feira (28), a Itália suspendeu a obrigatoriedade de máscaras faciais em locais públicos. O item era obrigatório desde outubro de 2020, e agora só é requerido em locais fechados que reúnem muitas pessoas, tais como shoppings e teatros.

O ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, já havia antecipado o novo decreto de saúde na última sexta-feira (20). A decisão, segundo ele, é amparada em um "resultado encorajador". "Ainda é preciso cautela e prudência, especialmente à luz das novas variantes. A batalha ainda não foi vencida", informou nas redes sociais.

Legenda: Ministro da Saúde respaldou decisão em "resultado encorajador" Foto: reprodução/Twitter

Agora, o país entrou na chamada Zona Branca, a menor das quatro escalas de risco de infecção pela Covid-19 em território nacional. O país, porém, começou a cancelar as restrições de circulação em locais como restaurantes, bares e cinemas em abril deste ano. Todas as 20 regiões italianas se encontram no mesmo nível de classificação.

Conforme a agência Lusa de notícias, a Itália aplicou 50,1 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 até o momento. Cerca de 18 milhões de adultos completaram a imunização contra o coronavírus, o que corresponde a 33,15% da população adulta do país.

Outros países também suspenderam obrigação

Além da Itália, o uso obrigatório das máscaras também foi revogado em outros países da União Europeia e também em algumas regiões dos Estados Unidos, como no estado de Nova York. No país estadunidense, as máscaras de proteção seguem obrigatórias apenas para pessoas que não estão imunizadas, conforme medida divulgada no dia 13 de maio.

Na França, a liberação foi divulgada no dia 16 de junho pelo primeiro-ministro Jean Castex. Segundo o líder francês, a medida foi amparada por autoridades sanitárias nacionais e internacionais após baixa no número de pessoas hospitalizadas com a doença.

O item, contudo, segue sendo usado em locais de trabalho, transporte público e centros comerciais, podendo ser exigido em locais como estádios e teatros, que potencialmente geram mais aglomerações.

Já na Espanha, o uso compulsório foi derrubado nesse sábado (26). No entanto, o adereço deve ser preservado em locais fechados, conforme a lei vigente, além de locais com circulação massiva de pessoas. O país espanhol já vacinou metade da população, de 47 milhões, com pelo menos uma dose.

Israel, por sua vez, voltou atrás e passou a obrigar novamente o uso de máscaras. O país desobrigara o uso do item no dia 15 de junho, mas, na última sexta (25), retomou a medida após alta no número de casos do coronavírus, mesmo com mais da metade da população completamente vacinada.