Israel confirma morte de Hashem Safieddine, apontado como sucessor de Nasrallah, líder do Hezbollah

O exército israelense disse nesta terça-feira (22), em um comunicado, que matou Hashem Safieddine, apontado como possível sucessor de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah. Safieddine teria sido morto em um bombardeio há três semanas no sul de Beirute.

"Agora podemos confirmar que o chefe do Conselho Executivo do Hezbollah, Hashem Safieddine, e o chefe da Direção de Inteligência do Hezbollah, Ali Husein Hazima, foram abatidos junto a outros comandantes do Hezbollah em um bombardeio há cerca de três semanas", informou o exército israelense.

Tentativa de cessar-fogo

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, chegou nesta terça-feira (22) a Israel, em uma nova tentativa de avançar para um cessar-fogo na Faixa de Gaza e conter a escalada militar na região, enquanto prossegue a ofensiva israelense contra o Hezbollah no Líbano.

Washington afirmou na segunda-feira que trabalha para encontrar "o mais rápido possível" uma solução para o conflito no Líbano. Blinken também quer dissuadir os israelenses, que estão preparando uma resposta ao ataque com mísseis do Irã de 1º de outubro, de qualquer ação que possa inflamar ainda mais a região.

Neste sentido, o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araqchi, voltou a alertar nesta terça-feira que "o Irã responderá equivalentemente" no caso de um ataque israelense.