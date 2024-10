Míssil de Israel derruba prédio residencial em Beirute, e momento é registrado por câmera; veja

Um bombardeio de um míssil de Israel foi registrado em um prédio residencial, perto do maior hospital público do Líbano, em Beirute, e matou 13 pessoas, incluindo uma criança, e deixou 57 feridas. A unidade é localizada fora dos redutos tradicionais do Hezbollah. A informação foi confirmada nesta terça-feira (22) pelo Ministério da Saúde libanês.

"As crianças brincavam do lado de fora e, quando o primeiro míssil caiu, seguido de outro, eu as vi gritando", disse Ola Fahed Eid, uma atriz que mora nas imediações. O Exército israelense intensificou a ofensiva desde segunda-feira (22) à noite perto da capital, Beirute, e em todo o país, contra as "instalações militares" do Hezbollah.

O hospital Rafic Hariri sofreu pequenos danos e quatro edifícios próximos foram destruídos, segundo um correspondente da AFP.

Tentativa de cessar-fogo

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, chegou nesta terça-feira (22) a Israel, em uma nova tentativa de avançar para um cessar-fogo na Faixa de Gaza e conter a escalada militar na região, enquanto prossegue a ofensiva israelense contra o Hezbollah no Líbano.

Washington afirmou na segunda-feira que trabalha para encontrar "o mais rápido possível" uma solução para o conflito no Líbano. Blinken também quer dissuadir os israelenses, que estão preparando uma resposta ao ataque com mísseis do Irã de 1º de outubro, de qualquer ação que possa inflamar ainda mais a região.

Neste sentido, o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araqchi, voltou a alertar nesta terça-feira que "o Irã responderá equivalentemente" no caso de um ataque israelense.