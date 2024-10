Piloto que treinou atores de 'Top Gun' morre em acidente durante show aéreo nos EUA; veja vídeo

Um piloto de acrobacias morreu em acidente durante um show aéreo no Novo México, nos Estados Unidos, no último domingo (20). Segundo informações do O Globo, o homem foi identificado como Charles Thomas "Chuck" Coleman, que já havia realizado acrobacias em centenas de shows e ajudou a treinar os atores de "Top Gun: Maverick" para voos nos caças F-18 da Marinha dos EUA.

Conforme as autoridades, Coleman estava sozinho a bordo do avião monomotor Extra Flugzeugbau EA300 quando a aeronave caiu durante a mostra Las Cruces Air and Space Expo, no Aeroporto Internacional de Las Cruces.

Coleman estava realizando acrobacias aéreas quando o avião caiu a cerca de 800 metros do aeroporto, ainda conforme as autoridades. O show foi cancelado após o acidente.

Órgãos investigam acidente

O prefeito de Las Cruces, Eric Enriquez, expressou condolências à família e aos fãs de Chuck Coleman. A polícia estadual do Novo México, a Administração Federal de Aviação (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança em Transportes (NTSB) estão investigando o acidente.