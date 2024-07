Incêndio florestal ameaça Neverland, rancho de luxo de Michel Jackson

Neverland, a famosa propriedade de Michael Jackson, está no caminho de um incêndio florestal no sul da Califórnia. Localizada no Condado de Santa Bárbara, a propriedade estaria "perigosamente perto" de um incêndio chamado Lake Fire, segundo o site de entretenimento TMZ.

O fogo se espalhou por cerca de 5 hectares em áreas repletas de arbustos. Vale lembrar que o sul da Califórnia vive intenso verão, o que deixa tudo mais problemático. Assim, evacuações já foram realizadas nos arredores.

Reforma para filme

Legenda: Filme biográfico da vida do astro do pop deve ter cenas filmadas em Neverland Foto: Jesse Grant / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

No início deste ano, a propriedade que possui uma grande casa e até parque de diversões passou por reformas.

O objetivo é que ela seja palco de um futuro filme biográfico sobre a vida do Michael. Para o principal papel está cotado o seu sobrinho, Jaafar, de 27 anos.

A residência, inspirada no romance Peter Pan, de JM Barrie, foi comprada pelo astro do pop mundial em 1988. Foi lá que ele acabou morrendo após uma overdose de medicamentos.